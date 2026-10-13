Während des Kirmesumzugs in Herda, einem Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis, musste am Montagabend der Rettungsdienst alarmiert werden.
Kirmes Wartburgkreis Dreirad kippt, Frau schwer verletzt
Redaktion 13.10.2026 - 10:47 Uhr
Bei der Kirmes in Herda ist es zu einem Unfall gekommen, eine junge Beifahrerin wurde schwer verletzt. Laut Polizei war Alkohol im Spiel.
Während des Kirmesumzugs in Herda, einem Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis, musste am Montagabend der Rettungsdienst alarmiert werden.