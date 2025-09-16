Am Montag war der Kirmesbär mit Begleitung ein letztes Mal bei den Rennsteigzwergen. Seit über 20 Jahren macht er sich zum Neustädter Kirchweihfest auf den Weg dorthin, begleitet vom Bärenführer und weiteren Kirmesvereinsmitgliedern. Schon am Samstag hatten einige der 17 Kinder aus dem Kindergarten Rennsteigzwerge den Bären gesehen, als die Kirmesgesellschaft im Ort zu Ständchen unterwegs war. Dennoch war nicht allen der Besuch am Montag ganz geheuer.