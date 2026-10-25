Das funktionierte bestens: Ein Kran hievte den Baum hoch. Die Kirmesburschen lochten ihn ein, sorgten so für Standsicherheit und zack – war die Aktion abgeschlossen. Doch Moment – erst musste noch das Schild angeschraubt werden. Alexander Danz stieg auf die Leiter – das Schild unterm Arm, den Akkuschrauber in der Hand, die Schrauben im Mund. Der erste saß nach wenigen Augenblicken. Ein Tusch der „Ab und Zu“ – Band, die diesmal mächtig auf die Pauke haute. Auch die übrigen Schrauben kamen an die richtige Stelle. Danz drehte sich um und schrie seinen Mannen und den Gästen zu: „Drei, sass, nü, tö Kirmes“. Wieder gab es Musik. Die Leiter konnte weg. Jetzt wurde getanzt.