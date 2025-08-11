Ganz neu zu Ehren kamen am Sonntagabend auf dem Köpplein in Lauscha (Landkreis Sonneberg) die Fußball-Damen. Und zwar die des FSV 07 Lauscha. Drei Lauscher(innen) und ein(e) Spieler(in) aus dem Nachbarort Neuhaus am Rennweg hatten sich entschieden, mit ihrer Teilnahme am legendären Beerkuchenessen zum Abschluss der Koppner Kerwa noch einmal an die Fußball-Europameisterschaft der Frauen im Juli zu erinnern. Das eine wie das andere Event war geprägt von vollem Einsatz der Akteure und enormer Begeisterung bei den unzähligen Zuschauern.