Sportverein und Kimresgesellschaft Kaltenlengsfeld laden bis zum 1. November zur Saalkirmes ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Auf den Gottesdienst am 30. Oktober um 17.30 Uhr folgt ein Fackelumzug, dann Kinderdisco. Ab 21 Uhr bringt DJ Schnepfe den Saal zum Beben. Am 31. Oktober sind die Kirmesständchen an der Reihe. Mit den „Rhön Rock’n’Rollern“ kann ab 19.30 Uhr dgetanzt werden. Der Frühschoppen am 1. November läutet den letzten Kirmestag ein. Die „Rhöner Straßenfeger“ machen Musik. Zur Kinderkirmes mit DJ Schnepfe gibt es Kaffee, Kuchen, Spiele und Überraschungen. Die Kirmespredigt wird zum Abschluss um 18 Uhr gehalten.