Kirmes in Wohlmuthausen Von der Predigt bis zum Hasenbraten

Der Zeltboden bebte am Freitag und Samstag im Festzelt auf dem Sportplatz, denn es wurde Kirmes gefeiert. Die von drei Mädels am Freitag gehaltene Kirmespredigt mit den üblichen Geschichten der Dorfbewohner, eingetanzt zu den Klängen von „Take On Me“, und eine Tanzeinlage der Kirmesgesellschaft am Samstag mit einer Mini-Play-Back-Show sorgten für prächtige Stimmung, ebenso wie die Tanzabende mit Musikern, die am Samstag sogar auf den Tischen spielten. Ständchen nach Herzenswunsch trotz Aprilwetter, eine tolle Kinderkirmes am Samstagnachmittag und super Blasmusik zum Frühschoppen am Sonntag – all das organisierten die jungen Kirmesleute souverän. Im Dorf selbstgekochte Hütes und die Hasenbraten, welche die Kirmes-Unterstützer aus dem Ort herbeitragen, ließen den Sonntag in froher Runde ausklingen. Einwohner und Gäste freuten sich mit der Kirmesgesellschaft und der Helferschar über eine wunderschöne Kirmes, wie sie im Festzelt schon seit fast 30 Jahren Alt und Jung begeistert.