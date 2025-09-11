Wer am vergangenen Wochenende die Kirmes in Unterweid besucht hat, durfte ein Fest erleben, das mehr ist als bloße Unterhaltung – es war eine eindrucksvolle Feier regionaler Identität, von Tradition und lebendigem Miteinander. Von Freitag bis Montag verwandelte sich das Dorf in einen Ort voller Musik, Tanz und Begegnungen. Für Jung und Alt bot das Programm zahlreiche Höhepunkte, die den festen Platz der Kirmes im Veranstaltungskalender der Rhön einmal mehr unter Beweis stellten.