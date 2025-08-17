Die eigene Kirmes gehört jedes Jahr zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender fast aller Orte – so auch in Stützerbach. Hier war es an diesem Wochenende wieder so weit. Am Freitag wurden die Festtage eröffnet, allerdings mit einem kleinen Schrecken: Das Seil des Fahnenmasts an der Kirche, an dem sonst immer die Flagge zur Kirchweihe gehisst wird, war gerissen. Ein schlechtes Omen? Zum Glück nicht.