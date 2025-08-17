Die eigene Kirmes gehört jedes Jahr zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender fast aller Orte – so auch in Stützerbach. Hier war es an diesem Wochenende wieder so weit. Am Freitag wurden die Festtage eröffnet, allerdings mit einem kleinen Schrecken: Das Seil des Fahnenmasts an der Kirche, an dem sonst immer die Flagge zur Kirchweihe gehisst wird, war gerissen. Ein schlechtes Omen? Zum Glück nicht.
Kirmes in Stützerbach Ein Riss im Seil als schlechtes Omen?
Danny Scheler-Stöhr 17.08.2025 - 17:00 Uhr