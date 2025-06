Der offizielle Auftakt zum Fest findet am Freitag statt. Um 19 Uhr wird die Kerwa beim traditionellen Bieranstich durch Ortsteilbürgermeister Roman Koch in der Festhalle eröffnet. Nicht selten endete das in den vergangenen Jahren in einer sprudelnden Bierdusche. Ob es heuer gelingt, dass weniger des Gerstensaftes im Publikum und dafür mehr in den Gläsern landet? Man darf gespannt sein. Eines aber ist schon mal sicher: Das Duo „M&M“ wird ab 21 Uhr musikalisch zum Kirmestanz durch den Abend führen.