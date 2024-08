Die Grimmschen-Märchen paradierten in Gestalt der Kirmes-Umzugs durch Steinach. Über eine Stunde ging die Parade, bei der sich die Macher heuer an Motiven aus den Grimmschen Märchen bedienten, aber mit Spitzen gegen die Lokalpolitik nicht sparten. Bürgermeister Udo Bätz kam gleich mehrfach vor. Der Vorschlag, wie man an einen Zuschlag für die Skiarena kommen könnte: „Udos Wunderlampe“ (frei nach den Märchen aus Tausend und einer Nacht). Der Umzug, nebst den größten Volksfestplatz hiesiger (Lokal-)Breiten, ist ein Steinacher Alleinstellungsmerkmal, jedenfalls macht das ihnen so lange keiner nach. Entsprechend reichlich war das Publikum am Straßenrand, das seinen Anreise nicht bereut haben dürfte.