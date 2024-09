Kirmes in Scheibe: Von Bieranstich bis Kirchenkonzert

Mit einem Festgottesdienst in der Kirche beginnt um 9.30 Uhr der Kirmessonntag. Der musikalische Frühschoppen mit der „Goldisthaler Blasmusik“ schließt sich um 11 Uhr an. Und allen, die am Sonntag nicht auf Klöße, Rouladen und Rotkraut verzichten wollen, sei gesagt, dass sie all das in Scheibe zum Fest auch bekommen. Gestärkt – fürs leibliche Wohl ist im Übrigen an allen drei Tagen gesorgt – geht’s am Nachmittag weiter: Der traditionelle Hahnenschlag steht auf dem Programm und „Hans im Glück“ sorgt von 15 bis 18 Uhr für Unterhaltung. Mit einem Konzert in der Kirche des Duos „A’N’T“ klingt die Kirmes schließlich ab 18.30 Uhr aus.