Die Rodaer Kirmesgesellschaft feierte ihren Kirchweihgottesdienst in der Kirche, indes die weltlichen Feierlichkeiten traditionell im Zelt an der Feuerwache, beim Festumzug durchs Dorf und beim Ständchenspielen vor den Häusern im Ort ihren Platz hatten. Christel Löbner, die im vorigen Jahr die Kirmesfestpredigt hielt, durfte diesmal diese Aufgabe an den neuen Pfarrer im Vertretungsdienst, Kai-Philipp Kunze, übergeben. Die Neugier der Kirmesgesellschaft und der Gemeindeglieder auf den neuen Pfarrer war groß.