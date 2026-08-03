Vier Tage lang wurde in Piesau Kirmes gefeiert. Vom zeitweiligen Regens ließen sich Organisatoren und Besucher die Stimmung nicht verderben. Den Auftakt bildete traditionell der Bieranstich. Gleichzeitig nutzte die Kirmesgesellschaft das Jubiläum für ein Ehemaligentreffen und die Ehrung langjähriger Wegbegleiter. Pfarrer Christian Göbke aus Oberweißbach richtete Grußworte an die Gäste und würdigte das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder. Mit einer Bilder- und Videoschau wurden vier Jahrzehnte Kirmesgeschichte lebendig. Viele Erinnerungen sorgten für Applaus und manches Schmunzeln.