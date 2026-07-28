Fast schien es, als hätte Petrus den Termin eigens im Kalender markiert. Denn wer die Geschichte der Igelshieber Kirmes kennt, weiß: Regen gehört dort beinahe schon zur Tradition. In gefühlt neun von zehn Jahren sorgen Schauer oder gar kräftige Gewitter dafür, dass Besucher immer wieder den Blick sorgenvoll gen Himmel richten. Dieses Mal jedoch zeigte sich der Sommer von seiner schönsten Seite. Statt dunkler Wolken gab es Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen, die den Festplatz, den Biergarten und das Festzelt gleichermaßen füllten.