Konzert in Gräfenroda Ann-Helena Schlüter spielte Bach, Kellner und eigene Kompositionen

Schon als Dreijährige spielte Ann-Helena Schlüter Klavier. Später studierte und promovierte sie und ist heute in der Weltspitze zu finden. Am Sonntag spielte sie in Gräfenroda Werke von Bach und Kellner.