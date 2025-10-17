„Kirmes, Kirmes, Kirmes ist heut, Essen und Trinken zum Zeitvertreib, darum schenket ein, Bier und Schnaps und Wein“, so schallte es schon am Donnerstagmorgen aus dem Dorffunk. Doch noch war es nicht ganz soweit, solange der Kirmesbaum noch nicht stand. Denn wenn von der Milzer Trachtenkirmes die Rede ist, dann gilt das ohne Abstriche für die „Milzer Störch“, wie sie im Volksmund genannt werden, auch für die 77. Kirmes in diesem Jahr. „Glücklicherweise hat sich eine uralte Tradition, die Kirmes oder Kirchweih, bis heute in ihrer urtümlichen Form, wenn auch mit zeitgemäßen Elementen, erhalten“, so war es auf dem Dorfplatz vor allem von älteren Milzern zu hören. Und dazu gehört ohne Zweifel als ein erster Höhepunkt das Aufstellen des Kirmesbaumes.