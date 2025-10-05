Die Kirmeseröffnung begann wie in jedem Jahr mit der traditionellen Kirmesausgrabung am Samstagabend. Sie sorgte wie jedes Jahr für große Begeisterung und dementsprechend für ein volles Festzelt. Dazu findet jeweils der Vorspann statt, bei dem die Ricke (Markus Rose), als die zum Menschen gewordene Kirmesfigur, zum Leben erweckt wird. Der Buckelapotheker (Matthias Schönheit) berichtete diesmal zu Beginn von seiner Rückkehr nach Meuselbach und trifft Schneeweißchen (Andreas Rygus) und Rosenroth (Marvin Mühmer) mit den Großeltern (Max Bernecker und Bettina Paulick) vor dem Feuerwehrhaus in Misselmich. Die Geschichte dazu erzählt Märchenerzähler Heiko Machold.