Im Ilmenauer Ortsteil steppte am Wochenende nicht wie andernorts der Kirmesbär. Dafür gaben sich die „Eierjulen“ bei den Ständchen durch den Ort gemeinsam mit der Kirmesgesellschaft ein Stelldichein. Trotz bester Stimmung schon am Freitagabend und der Oktoberfest-Party am Samstag hätte sich die Kirmesgesellschaft noch ein paar Besucher mehr im Zelt gewünscht. Lag es am üppigen Veranstaltungsangebot rundum, dass das Zelt nicht rappelvoll war? – Am umjubelten Auftritt des Männerballetts und am Blaubeerkuchen-Wettbewerb lag es mit Sicherheit nicht. Zu Letzterem hatten sich wieder vier Kandidaten, darunter zwei Damen, gemeldet, lockte doch im süßen Kuchen eine eingebackene Sondermünze.