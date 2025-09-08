Am Donnerstag stand die Tanne in Windeseile an ihrem Platz und das anschließende Antrinken wurde trotz des ungünstigen Wetters voll und ganz ausgekostet.
Kirmes in Immelborn Spiele, Showtanz und vieles mehr
Redaktion 08.09.2025 - 11:00 Uhr
Die Kirmes in Immelborn (Wartburgkreis) war ein voller Erfolg, berichtet der Kirmesverein. Jeden Tag gab es ein anderes Highlight.
