Petrus scheint kein Freund des Kirmesvereins Igelshieb zu sein, was sich fast jedes Jahr bestätigt. Denn immer wieder kommen Erinnerungen auf an das, was man schon in den vergangenen Jahren erlebt hatte, als Kirmes war. So kam auch in diesem Jahr wieder der „Segen von oben“, aber zum Glück nur am Samstag.