Da war wieder richtig was los im sonst so gemütlichen kleinen Heinrichs. Am gestrigen Sonntag hat die Heinrichser Burschenschaft nach viertägigem Programm mit dem großen Festumzug für den Höhepunkt der diesjährigen Kirmes gesorgt. Mit dabei waren befreundete Vereine, zahlreiche Heinrichser und natürlich Zuschauer am Straßenrand. Den Auftakt bildete bereits am Donnerstag die Oldieparty, offiziell eröffnet wurde die Kirmes von einem kleinen Umzug am Freitag. Am Samstag standen die Ständchen und die Kinderkirmes auf dem Programm. Dem großen Festumzug am Sonntag waren ein Kirmesgottesdienst und ein Frühschoppen vorausgegangen. Nach dem Umzug stand noch der traditionelle Hahnenschlag und der Kirmesausklang auf dem Programm.