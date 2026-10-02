Wer das verpasst und zu Hause bleibt, ist selbst Schuld: Noch bis Montag, 5. Oktober, wird im Suhler Ortsteil Goldlauter-Heidersbach Kirmes gefeiert. Mit dem Umzug der Vereine startete das Traditionsfest am Donnerstagabend und viele Ehrenamtler nahmen das Angebot, sich zu präsentieren, gern an. Jung und Alt waren auf den Beinen. Und wer nicht laufen wollte, ließ sich kurzerhand im Bollerwagen spazierenfahren.