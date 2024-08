Ob man will oder nicht: An Roland Kaiser kommt man derzeit nicht vorbei. Seit 50 Jahren steht der in Berlin als Ronald Keiler geborene Schlagersänger auf der Bühne. Er ist Kult. Nicht erst seit heute. Doch möchte man meinen, dass die Begeisterung um ihn gegenwärtig ein besonderes Ausmaß erreicht hat. Jung und Alt hören seine Musik, pilgern zu den ausverkauften Konzerten und grölen seine Lieder mit. Ob „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Joana“, „Ich glaub es geht schon wieder los“, „Manchmal möchte ich schon mit dir“ oder das Duett mit Maite Kelly „Warum hast du nicht nein gesagt?“ – kaum eine Party kommt ohne diesen und jenen Hit aus. Bei mancher Veranstaltung gibt’s diese sogar in geballter Ladung auf die Ohren. Aber nur bei wenigen gepaart mit optischen Eindrücken. Eine davon findet am Samstag, 31. August, in Goldisthal statt, wo der Kaiser nicht nur zu hören, sondern auch – in gewisser Weise – zu sehen sein wird.