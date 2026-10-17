„Ich mach mein Ding, egal, was die andern sagen. Ich geh meinen Weg, ob gerade oder schräg, das ist egal“, singt Udo Lindenberg seit 2008 und nun auch die vier Jungs der Kirmesband in Gehlberg. Das sind Paul und Julian Jekal sowie Richard Gebser an den Saiten und Ivo Straube am Schlagzeug, die der Kirmesandacht in der Gehlberger Bergkirche eine spezielle Note verleihen. Besser hätten sie ihre Songauswahl kaum treffen können. Denn was der Rockmusiker in seinen Zeilen beschreibt, könnte sehr gut auch auf die Gehlberger zutreffen, die genau ihr Ding machen. Sogar der Pfarrer lädt mit der E-Gitarre zum beatlastigen Kirchen-Gesang. „Das geht noch rockiger“, spornt Sebastian Pötzschke zur Weihe der Bergkirche an.