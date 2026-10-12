Genau vor 50 Jahren sei die Plankirmes die erste große Veranstaltung im gerade fertig gestellten und eingeweihten Kulturhaus gewesen, war von Mitgliedern des Kirmesvereins zu erfahren, auch wenn sie diese Kirmes noch nicht selbst miterlebten. Aber dafür gibt es ja eine Ortschronik, Kirmespredigten und Fotos die daran erinnern. Das konnte auch Straufhains Bürgermeister Tino Kempf (seit 2019) bestätigen, der sich natürlich das Auftaktspektakel der kleinen und großen Kirmesgesellschaft am Donnerstag nicht entgehen ließ. Ebenso wenig wie Altbürgermeister Horst Gärtner (von 1990 -2012), Einwohner und Gäste.