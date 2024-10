Kirmes in der Hochrhön: Frankenheimer hüpfen 2025 nach vorn

Schon in der Woche vor der Kirmes war der Baum gestellt worden. Die Fichte hatte der Bürgermeister aus dem Gemeindewald gesponsert und dafür bedankt sich der ausrichtende Verein sehr. Die üblichen Kirmestage mit ihrem traditionellen Ablauf nahmen danach ihren Lauf – und doch gibt es bei jeder Kirmes natürlich spezielle Dinge. So beim diesjährigen Umzug: Dass es manchmal kalt ist in Frankenheim, ist nichts Ungewöhnliches – bei dieser Kirmes allerdings setzten Regen und Wind dem Kirmesumzug ziemlich zu. Sogar von gefühlten Minusgraden ist die Rede, als am vergangenen Sonntag die Kirmesgesellschaft durchs Dorf zog. Doch die Besuche am Gartenzaun gehören für die Einwohner zu den festen, herbeigesehnten Ritualen, auch das Ständchen von der NTK, und so hielten die Umzügler tapfer durch. Bereits am Freitag hatte es den Kirmesgottesdienst in der Peter- und Paul-Kirche gegeben sowie das Antrinken in der neuen, im Ort ansässigen Gastronomie, dem „Rhöner Sternenhimmel“.