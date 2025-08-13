 
Kirmes im Fokus? Leserschaft sucht Café-Standort aus

Das dritte Lesercafé unserer Lokalredaktion Hildburghausen wird im sommerlichen Monat August stattfinden. Wo? Wissen wir noch nicht. Sie vielleicht?

 
Sommer im Gepäck, Geschichten im Blick, Lesercafé voraus. Foto: Daniela Rust

Es begann in der Buchhandlung am Markt bei Alexandra Messerschmidt in Hildburghausen. Auf den Tischen dampfte Kaffee, zwischen den Tassen lagen Zeitungsseiten, und über allem schwebte freudige und neugierige Erwartung. Menschen, die sich kaum kannten, saßen sich gegenüber – und erzählten. Aus ihrem Leben. Das zweite Lesercafé führte uns ins Gartencafé nach Bedheim, in ein Dorf mit Schloss, das seine Geschichten wie einen Schatz im Inneren trägt. Dort wurden Türen geöffnet – nicht nur die von Häusern, sondern auch die von Herzen. Aus „Fremden“ wurden Gesprächspartner, manchmal sogar Verbündete.

Und nun? Nun wird es spannend. Das Lesercafé ist kein wandernder Zirkus, der zufällig Station macht. Es ist eine wachsende Idee, geboren in der Lokalredaktion Hildburghausen und bislang einzigartig im Landkreis. Es will nah sein, zuhören, verstehen – und dabei von Ort zu Ort reicher werden.

Die Wahl ohne Qual

Inzwischen haben sich gleich mehrere Gastgeber ins Gespräch gebracht beziehungsweise wurden von Besucherinnen der letzten Treffen vorgeschlagen: Rappelsdorf, Erlau, Eisfeld, Weitersroda, Haubinda – und sogar der Pop-up-Store der Volkshochschule am Puschkinplatz in Hildburghausen, der im September an den Start geht. Die Entscheidung, wohin die Reise geht, wollen wir diesmal nicht allein treffen. Unsere Leserinnen und Leser sollen mitreden. Denn dieses Café lebt davon, dass es Ihr Café ist.

Vielleicht trägt die nächste Auflage einen Hauch von Kirmes in sich – mit Erinnerungen an längst vergangene Tanzböden, mit Geschichten vom Rummelplatz, vom Duft der gebrannten Mandeln und vom ersten Walzer in Tracht. Wer will, kann alte Fotos oder gar sein Festtagsgewand mitbringen. Denn Brauchtum ist nicht verstaubt, wenn es erzählt, gezeigt und gemeinsam gelebt wird. Immerhin zieht sich geschichtsträchtige Kirmestradition durch fast alle Dörfer im Landkreis und der Region.

Geschichten werden weitererzählt

Eines aber bleibt, egal wohin wir ziehen: Wir kommen nicht nur, um Kaffee zu trinken. Wir kommen, um zu hören, zu staunen – und zu lernen. Voreinander und miteinander. Und vielleicht ist das das Schönste: Dass am Ende nicht nur das Lesercafé weiterzieht, sondern auch die Geschichten, die wir miteinander teilen.

Wir möchten wissen, wo Sie sich gerne die nächsten Lesercafés wünschen. Geplant ist eins pro Monat im Landkreis Hildburghausen. Bitte schreiben Sie uns bis 18.8.2025 Ihren Wunschort per Mail an: lokal.hildburghausen@freies-wort.de