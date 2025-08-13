Kirmes im Fokus?: Leserschaft sucht Café-Standort aus

Es begann in der Buchhandlung am Markt bei Alexandra Messerschmidt in Hildburghausen. Auf den Tischen dampfte Kaffee, zwischen den Tassen lagen Zeitungsseiten, und über allem schwebte freudige und neugierige Erwartung. Menschen, die sich kaum kannten, saßen sich gegenüber – und erzählten. Aus ihrem Leben. Das zweite Lesercafé führte uns ins Gartencafé nach Bedheim, in ein Dorf mit Schloss, das seine Geschichten wie einen Schatz im Inneren trägt. Dort wurden Türen geöffnet – nicht nur die von Häusern, sondern auch die von Herzen. Aus „Fremden“ wurden Gesprächspartner, manchmal sogar Verbündete.