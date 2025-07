Die Kapelle in Haselbach (Ortsteil von Sonneberg) feiert ihren 100. Jahrestag – am letzten Wochenende im Juli erinnert die „Hoselbacha Kerwe“ daran. Unter den Akteuren ist einer, der selbst ein Stück dieser Geschichte verkörpert – vom ersten Tag an. Otto Müller, oder wie im Dorf alle sagen, „unna Ottl“ ist mit seinen 101 Jahren der derzeit älteste Haselbacher und damit sogar älter als die zugegeben „berühmtere“ Haselbacher Jubilarin, die Kapelle auf dem Hieblein. Früher durfte sie auf keiner Postkarte fehlen – und auch heute noch ist sie das Haselbacher Wahrzeihen schlechthin. Die Feuerwehr hat die Kapelle sogar als Motiv auf ihrer Vereinsfahne.