Die Frankenheimer Kirmes war auch in der 2025er Auflage wieder ein Fest, wie man es sich wünscht im Dorf: Gesellig und mit jeder Menge Spaß. Freilich fand es diesmal aus organisatorischen Gründen vier Wochen früher als sonst üblich statt. Zehn Erwachsenen- und 14 Kinderpärchen, also insgesamt die stolze Zahl von 48 Personen, zelebrierten das Traditionsfest als Kirmesgesellschaft, und viele darüber hinaus machten mit. Schon am Donnerstag war per Kran der Kirmesbaum aufgestellt worden und am Freitag ging es zum Kirmesgottesdienst in die Kirche. Zum Antrinken der Kirmes waren die Frankenheimer diesmal in der Gaststätte „Rhöner Sternenhimmel“.