„14 – 15 Kermes!“ Dieser Schlachtruf hallte am Wochenende vermehrt durch den Meininger Ortsteil Dreißigacker. Unter dem Motto „Eine wie keine“ begann dort die Kirmes am Donnerstag traditionell mit dem Kirmesantrinken und dem Wellfleischessen. Am Freitag nahm sie dann so richtig an Fahrt auf. So wurde am Abend die Tanzfläche von Matthias Henn alias Gizmo und seiner Band „Tanz oder gar nicht“ eröffnet und es wurde bis in die späten Morgenstunden ausgelassen getanzt.