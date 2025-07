Die Banner hängen, die letzten Handgriffe am Festplatz werden erledigt und die neun Kirmespaare stehen bereit: Vom 17. bis 20. Juli wird in Gumpelstadt ausgelassen Kirmes gefeiert. „Wir stecken sehr viel Herzblut in unsere Veranstaltung und möchten mit einem vollen Programm, neuen Highlights und altbewährten Kirmestraditionen überzeugen. Unser Lohn? Viele Gäste aus der Region, die mit uns feiern und den Platz zum Beben bringen“, sagt Virginia Kallnbach, Vorsitzende des Kirmesvereins Gumpelstadt.