Auch Robert Marr versteht am Samstag (11. Oktober) die Fußballwelt nicht mehr. Zusammengesunken lehnt der Dietzhäuser Trainer am späten Nachmittag gedankenverloren am hinteren Ende des Sportlerheims an der Hauswand. Der Blick geht ins Leere – oder eben zurück auf ein verlorenes Heimspiel zur Dietzhäuser Kirmes, das genügend Gelegenheiten aufbot, um sich nahtlos in den Reigen der Feierlichkeiten einzureihen. Und doch jubelt am Samstag beim 0:2 (0:0) nur der Gegner. Breitungen sichert sich bei der Rückkehr von Torjäger Noah Klinger den ersten Auswärtssieg (und zweiten Dreier überhaupt) in dieser Saison.