Kirchweih in Sonneberg: Kerwa-Finale in Meng-Hämm und Bachfeld

Nachdem in Mengersgereuth bereits am Donnerstagabend das traditionelle „Antrinken der Kirmes“ gefeiert wurde, folgte am Freitagnachmittag das „Abholen“ der Kirmesmädchen durch ihre Pla’Burschen – begleitet von Walzer, Schottisch oder Rheinländer. Am Samstag zogen die Baumänner durch den Ortsteil Hämmern, begleitet und tatkräftig unterstützt von der Jugendpla’. Bei den sonntäglichen Ständela sorgten die Männer der Bildenpla’ für heitere Stimmung und brachten so manche Mengersgereutherin mit einem spontanen Tänzchen zum Lächeln. Die Ehre des „Tüchla-Austanzens“ ging am Samstagabend an Pastorin Ute Schollmeyer, am Sonntagnachmittag an Ina Thees.