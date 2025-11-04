Kirchweih in Sonneberg: Kerwa-Finale in Meng-Hämm und Bachfeld

Mit viel Tanz, Musik und guter Laune ist die Kirmessaison 2025 im Landkreis Sonneberg zu Ende gegangen. Den stimmungsvollen Abschluss bildeten die Kirchweihen in Mengersgereuth-Hämmern und Bachfeld.
Nachdem in Mengersgereuth bereits am Donnerstagabend das traditionelle „Antrinken der Kirmes“ gefeiert wurde, folgte am Freitagnachmittag das „Abholen“ der Kirmesmädchen durch ihre Pla’Burschen – begleitet von Walzer, Schottisch oder Rheinländer. Am Samstag zogen die Baumänner durch den Ortsteil Hämmern, begleitet und tatkräftig unterstützt von der Jugendpla’. Bei den sonntäglichen Ständela sorgten die Männer der Bildenpla’ für heitere Stimmung und brachten so manche Mengersgereutherin mit einem spontanen Tänzchen zum Lächeln. Die Ehre des „Tüchla-Austanzens“ ging am Samstagabend an Pastorin Ute Schollmeyer, am Sonntagnachmittag an Ina Thees.
Ein besonderer Höhepunkt folgte mit dem festlichen Kirmesumzug am Sonntagnachmittag. Sieben Kindertanzpaare, neun Jugendtanzpaare und neun Erwachsenentanzpaare zogen in ihrer prächtigen Trachten, begleitet von Marschmusik, von der Kirche zur Meng-Häm-Arena. Große Freude hatten die Bewohner der Seniorenwohnanlage in der Bahnhofsallee, als alle Kirmespaare spontan auf dem Parkplatz für sie tanzten. In der Arena erlebten die zahlreichen Gäste anschließend ein abwechslungsreiches Programm: der Tanz der Kinderkirmes, der Plantanz sowie der traditionelle Kirmesspruch wurden mit viel Begeisterung und Freude dargeboten.