Keiner startet so früh in die heiß ersehnte Plankerwasaison wie Rauenstein. Im Sonneberger Hinterland ist der Termin zu Pfingsten seit Jahrzehnten fest gesetzt. Auch in diesem Jahr wurde diese stolze Tradition von den engagierten Mitgliedern der Kerwagesellschaft zwischen Freitag und Pfingstmontag mit pulsierendem Leben erfüllt. Auf dem Festplatz in der Burggartenstraße herrschte vier Tage lang Ausnahmezustand: Neben bunten Fahrgeschäften bildeten das festlich geschmückte Festzelt und der traditionelle Tanzplatz. In Rauenstein und einigen benachbarten Dörfern wird an dieser besonderen Plantanztradition, dem Tanzen auf einer eigens dafür hergerichteten Freiluft-Tanzfläche, mit Stolz und Herzblut festgehalten. Doch was die Rauensteiner Kirmes über die Grenzen der Region hinaus so einzigartig macht, ist unter anderem die „Kinnekerwa“.