„Was lange währt, wird endlich gut!“ ist der erleichterte Stoßseufzer von Pfarrerin Franziska Freiberg: Am Johannistag wurde unter die 2022 begonnenen Sanierungsarbeiten an der Kirche Merkers der Schlusspunkt gesetzt. Seit 2016 bemühte sich die Kirchgemeinde darum, die marode Schiefereindeckung und die in die Jahre gekommene Dachkonstruktion instand zu setzen. Neben der Bestandsaufnahme bedeutete das vor allem, beträchtliche Mittel aufzutreiben. Die Finanzierung des Bauprojektes wurde zu großen Teilen durch landeskirchliche Mittel gesichert, 10 000 Euro kommunale Mittel sind eingeflossen, aber auch Mittel der Kirchgemeinde und einige Spenden aus der Bevölkerung wurden eingesetzt. Die Pfarrerin sagt: „Wir danken jedem, der das Projekt unterstützt hat, und freuen uns, dieses nun abschließen zu können.“