Kirchliches Brauchtum Bergfeuer und Gebete locken nach Pottenstein

Pottenstein (dpa/lby) - Bei Minustemperaturen und Dauerfrost sind am Abend des Dreikönigstags wieder Tausende Ausflügler und Touristen nach Pottenstein (Landkreis Bayreuth) gekommen. Der Grund ist ein katholisches Fest: Zum Abschluss der Ewigen Anbetung bewegte sich am Abend eine Prozession durch die festlich geschmückten Straßen der Stadt. Und an den Felshängen rundherum brannten zahlreiche Bergfeuer. In diesem Jahr sorgte der Schnee, der in den vergangenen Tagen gefallen war, für eine spektakuläre Kulisse.