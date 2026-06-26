Zum regionalen Gemeindenachmittag am Johannistag – am Mittwoch, 24. Juni – kamen trotz hochsommerlicher Temperaturen 63 Menschen aus Fischbach, Kaltenordheim, Kaltenwestheim, Kaltensundheim, Unterweid, Oberweid, Birx, Frankenheim und Erbenhausen im „Karolinenheim“ in Frankenheim zusammen. Im Mittelpunkt standen geistliche Impulse, gemeinsames Singen, Begegnung sowie der Austausch über die Zukunft kirchlichen Lebens.