Auf 75 Jahre seines Bestehens kann der Posaunenchor Meiningen zurückblicken. Mit einem festlichen Konzert in der Stadtkirche wurde das Jubiläum gefeiert. Die Fünf spielte eine recht große Rolle in der Moderation von Pfarrer Tilman Krause. 75 Jahre ist es her, dass am 13. Januar 1951 in Meiningen ein Posaunenchor gegründet worden ist, so der Pfarrer. Das heutige Durchschnittsalter der Musikerinnen und Musiker betrage 55 Jahre, mit dem Blasen auf so einem Instrument habe so mancher erst mit 45 Jahren angefangen. Doch auch junge Nachwuchsmusiker gehören heute dem Posaunenchor Meiningen an, sodass hier inzwischen mehrere Generationen gemeinsam musizieren.