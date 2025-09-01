Die Seitenwände des großen Festzeltes hinter dem Marstall blieben am Sonntagnachmittag geöffnet. Jeder konnte hineinschauen und sich dazusetzen, dort wo Gottes Wort erklang, die Sonne und Gemeinschaft das Herz wärmten. Festlich gekleidet hatten sich viele Menschen in Familie eingefunden, um an dieser besonderen Andacht teilzunehmen. Der Höhepunkt war das darin eingebettete Tauffest, welches in dieser Form nur alle vier Jahre stattfindet. Eingeladen dazu hatte der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Meiningen mit dem Motto „Unter Deiner Liebe bin ich“.