Wenn Philip Theuermann die Kirchen seiner Pfarrei abklappert, dann schnellt der Kilometerzähler seines Autos deutlich nach oben. Vom Pfarrsitz in Meiningen reist er nach Wolfmannshausen und weiter nach Schmalkalden, predigt in Schleusingen, Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof. „St. Marien ist die größte Pfarrei im Bistum Erfurt, größer sogar als der Landkreis Eichsfeld, in dem die meisten Thüringer Katholiken leben“, sagt der katholische Pfarrer. Zwischen den einzelnen Kirchorten liegen mitunter mehr als 25 Kilometer. Eine ordentliche Fahrerei, die sich um Zukunft reduzieren wird.