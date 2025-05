In seiner Begründung schrieb Scholz demnach, er habe praktisch alle Bücher von May gelesen und deren Held würde niemanden töten und begründe das sehr christlich. "Da fanden sie, der ist bekloppt, den muss man durchgehen lassen." Er habe dann Zivildienst in einem Pflegeheim geleistet, berichtete der SPD-Politiker.