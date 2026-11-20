Ist das der Beginn einer neuen Fusionswelle?

Von einer Fusionswelle würde Germann nicht sprechen. Über Zusammenschlüsse werde schon seit vielen Jahren nachgedacht. In ihrem Reformpapier "Kirche der Freiheit" hatte die Evangelische Kirche in Deutschland bereits 2006 vorgeschlagen, die Zahl der damals 23 Landeskirchen bis 2030 auf acht bis zwölf zu reduzieren.

Seit der Wiedervereinigung gab es schon mehrere Zusammenschlüsse. So entstand 2009 die EKM aus der Thüringer Landeskirche und der Kirchenprovinz Sachsen. 2012 schlossen sich die nordelbische Kirche, die Landeskirche Mecklenburgs und die Pommersche Kirche zur Nordkirche zusammen. Auch die frühere schlesische Oberlausitz ging 2004 in der Kirche Berlin-Brandenburg auf.

In anderen Regionen gibt es ebenfalls Überlegungen zu engerer Zusammenarbeit, etwa zwischen den beiden hessischen Landeskirchen oder im Südwesten. Konkrete Fusionspläne sind daraus aber nicht automatisch abzuleiten. Größere Kirchen wie Bayern oder Hannover sehen derzeit keinen vergleichbaren Fusionsbedarf. Germann erwartet, dass die Debatte weitergeht. Ob daraus tatsächlich Zusammenschlüsse entstünden, sei aber offen.

Wo liegen die Grenzen einer Fusion?

Nicht alles lässt sich organisatorisch zusammenlegen. Die evangelischen Landeskirchen haben unterschiedliche Bekenntnistraditionen - etwa lutherische, reformierte und unierte Prägungen. Diese Unterschiede prägen nach Einschätzung von Germann das Verständnis des Glaubens und damit auch das kirchliche Leben.

"Die Kirche ist nicht irgendeine Organisation. Das ist kein Unternehmen, das am Markt arbeitet", sagt der Kirchenrechtler. Bei einer Fusion müsse deshalb darauf geachtet werden, dass die unterschiedlichen Bekenntnisidentitäten nicht verwischt würden. Auch regionale und örtliche Verbundenheit spiele eine Rolle. Menschen müssten das Gefühl behalten, in ihrer Kirche zu Hause zu sein. Vertraute Gottesdienstformen und Traditionen könnten sich regional unterscheiden. Diese Identität dürfe bei einem Zusammenschluss nicht verloren gehen.

Was können die Kirchen aus früheren Zusammenschlüssen lernen?

Dass ein Zusammenschluss gelingen kann, zeigt nach Germanns Einschätzung gerade die EKM. Die Fusion der Thüringer Landeskirche mit der Kirchenprovinz Sachsen sei sorgfältig vorbereitet worden. Man habe sich Zeit gelassen und auf die Einzelheiten geachtet. Die Erwartungen, die mit dem Zusammenschluss verbunden gewesen seien, hätten sich aus seiner Sicht erfüllt.

Entscheidend sei, eine Fusion nicht nur als Sparmaßnahme oder Abbau zu verstehen, sondern als Projekt, das die Kirche für die Zukunft besser aufstellen solle. "Man kann lernen, es kann gelingen", sagt Germann. Die EKM sei dafür ein gutes Vorbild, an das weitere mögliche Zusammenschlüsse anknüpfen könnten.