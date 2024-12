Kirchensanierung: Rund eine Million Fördermittel für Erhalt der Dorfkirchen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat in diesem Jahr Fördergelder für den Erhalt von zehn Dorfkirchen zugesagt. Demnach wird unter anderem die Sanierung der Kirchturmhaube im Römhilder Ortsteil Zeilfeld mit rund 270.900 Euro und die Sanierung der Fassade der Kirche in Gera-Tinz mit 112.000 Euro unterstützt, wie das Infrastrukturministerium der Deutschen Presse Agentur mitteilte. Insgesamt stellte der Freistaat in diesem Jahr erneut rund eine Million Euro aus dem Landesprogramm für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Aussicht.