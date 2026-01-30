Magdeburg/Gera - Die evangelische Kirche will vor der Landtagswahl am 6. September in Sachsen-Anhalt extra ausgebildete Friedensstifter einsetzen. Die sogenannten "Friedensreiter" sollen Menschen im Wahlkampf helfen, verfeindete Lager miteinander in Kontakt zu bringen. Vorbild sind die Friedensreiter im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), die zwischen den Beteiligten verkehrten und Nachrichten überbrachten.
Kirchenprojekt Kirche will Friedensstifter im Wahlkampf einsetzen
dpa 30.01.2026 - 16:14 Uhr