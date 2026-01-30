Kirchenprojekt: Kirche will Friedensstifter im Wahlkampf einsetzen

Wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Ökumenische Akademie Ostthüringen mitteilten, soll die Aussendung der Friedensstifter am 30. August durch Landesbischof Friedrich Kramer im Magdeburger Dom erfolgen. Zum Landtagswahlkampf hieß es von der Kirche: "Die Lager ringen nicht miteinander, sie sprechen nur übereinander. Das muss sich ändern." Gemeint seien damit rechtsextreme Kräfte einerseits und das demokratische Spektrum andererseits.