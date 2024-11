Würzburg - Die Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) soll verbessert werden. Eine Studie unabhängiger Wissenschaftler hatte Anfang des Jahres gravierende Mängel festgestellt, unter anderem was den Umgang der Kirche mit Betroffenen angeht, die von Priestern und anderen Kirchenmitarbeitern als Kinder oder Jugendliche missbraucht wurden.