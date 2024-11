Kirchenparlament in Würzburg: Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt

Würzburg - Das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kommt am Sonntag zu seiner Jahrestagung in Würzburg zusammen. Das Schwerpunktthema lautet "Flucht, Migration und Menschenrechte". Die Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich, sagte vorab: "Jeder Mensch hat die gleiche Würde – egal, woher er kommt." Dies werde in der aufgeheizten Debatte um Begrenzung und Abschiebung allzu häufig ausgeblendet. "Als Kirchen werden wir weiterhin Schwache schützen und für die Menschenrechte von Geflüchteten eintreten." Auf der bis Mittwoch dauernden Tagung werden unter anderem Beschlüsse zu gesellschaftlichen Fragen gefasst.