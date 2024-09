Am 1. November 2021 hatte für Pfarrerin Bettina Judith Diener der Probedienst in der evangelischen Kirchengemeinde Schmalkalden begonnen. Zur Einsegnung gab ihr Dekan Ralf Gebauer die damalige Tageslosung mit auf den Weg. „Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß.“ Ob die 46-Jährige die 111 Orte in Thüringen abklappern konnte, die ihr der Dekan, in einem Buch zusammengefasst, empfohlen hatte, ist fraglich. Dem Vernehmen nach hätten die Pfarrerin, ihr Mann und Pudel Theo das gern getan. Schließlich hatte das Paar Schmalkalden bewusst zu ihrem Lebensmittelpunkt erklärt.