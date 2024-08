Kirchenmusik: Posaunen-Marathon zum Gesangbuch-Jubiläum

Aschersleben/Jena - Zum 500-jährigen Jubiläum des Evangelischen Gesangbuchs spielen Bläsergruppen in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und Jena (Thüringen) alle darin enthaltenen Lieder hintereinander. Innerhalb von zwölf Stunden sollten die mehr als 500 Lieder gespielt werden, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit. Zunächst wurde sechs Stunden in Aschersleben musiziert, ab dem Nachmittag sind sechs Stunden in Jena vorgesehen. Über einen Livestream können auch Menschen, die nicht vor Ort sind, den speziellen Liedermarathon verfolgen. So erklingen nun, Ende August, bei sommerlichen Temperaturen auch Weihnachts- und Osterlieder.