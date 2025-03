War das farbenfoh! Bunte Blumenketten fielen sofort auf. Die Damen vom Vorbereitungsteam trugen sie als Haarschmuck. Dazu passten bunte Tücher, die sich einige von ihnen umgebunden hatten. Andere waren mit Hüten geschmückt. Und damit auch die Besucher des diesjährigen Weltgebetstagesgottesdienstes die triste Welt mit all ihren Sorgen und Kapriolen für eine Stunde vergessen konnten, wurden am Eingang Freude weitergegeben und bunte Blumen zum Anstecken verteilt. So war ein jeder ein Farbtupfer des bunten Weltgebetstagsgottesdienstes. Frauen der Inseln, die einst James Cook im Pazifischen Ozean entdeckte, gaben der dazu gehörenden Ordnung den Titel „wunderbar geschaffen!“ Allein das Leitmotiv impliziert ein stückweit Lebensfreude. Denn: Die Christinnen der Cookinseln wollen Frauen auf dem ganzen Erdball mit diesem Zitat aus Psalm 139 mit hinein nehmen in ein positives Lebensgefühl. 15 000 Menschen sind auf den Cookinseln zu Hause. Blumenkränze werden dort von Frauen und Männern getragen. Tradition und Glaube gehören für die Menschen dort zusammen. Tanzen und Trommeln sind Teile ihres Nationalstolzes. Was verbinden wir mit den so weit entfernten Cookinseln? Sommer, Sonne, blauer Himmel, Meer, Strand – ein Tropenparadies?