Schwindende Zahlen an Kirchenmitgliedern, Personalprobleme und finanzielle Zwänge beschleunigten innerhalb der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland den Weg zu veränderten Strukturen. Die Fusion der Kirchenkreise Gotha, Waltershausen und Arnstadt-Ilmenau wurde von den einzelnen Kirchenkreisen von langer Hand vorbereitet. Der neue Kirchenkreis Gotha entfaltet ab 1. Januar Wirkung. Die Lokalredaktion war dazu im Gespräch mit der neuen Doppelspitze des Kirchenkreises Gotha, den Superintendenten Friedemann Witting und Elke Rosenthal.